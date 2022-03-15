Минобороны РФ сообщило о захвате ВДВ в иностранного вооружения под Киевом
Трофеи достались десантникам по итогам боя в районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области. Был захвачен опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры с захваченным бойцами ВДВ вооружением.
Трофеи достались десантникам по итогам боя в районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области. Был захвачен опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников.
Удалось изъять 10 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», ручные противотанковые гранатометы «Панцерфауст», а также другое вооружение.
Сообщается, что все трофеи будут переданы войскам народных республик Донбасса.
Ранее корреспондент «Звезды» показал, как выглядит база в Бердянске после бегства украинских морпехов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов