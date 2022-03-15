Подразделения ВДВ России захватили опорный пункт националистов и наемников под Киевом
Подразделения Воздушно-десантных войск РФ захватили опорный пункт националистов и иностранных наемников в районе села Гута-Межигорская в Киевской области. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими десантниками изъято десять противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину», - добавил он.
Все захваченные противотанковые комплексы «Javelin» и другое иностранное вооружение передаются подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
В общей сложности ВС РФ уничтожили 1306 украинских танков и боевых бронированных машин с начала спецоперации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов