Российские десантники в районе населенного пункта Гута-Межигорская в Киевской области изъяли десять ПТРК «Джавелин» из США, а также другое вооружение, поставляемое странами Запада.

Все захваченное вооружение будет передано подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ сбили 16 украинских воздушных целей за последние сутки, включая шесть беспилотников «Байрактар».

Кроме того, Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов