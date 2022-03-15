Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области», - сказал Конашенков.
Он добавил, что наступающая группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населенный пункт Пантелеймоновка. При этом был совершен выход на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2.
Также Конашенков сообщил, что подразделения ВДВ России захватили опорный пункт украинских националистов и иностранных наемников под Киевом. При этом были захвачены трофеи, в том числе, 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства «Джавелин», которые будут переданы подразделениям ДНР и ЛНР.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов