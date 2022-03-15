В украинской делегации заявили о продолжении переговоров с Россией
Ранее стороны приняли решение взять техническую паузу четвертого раунда переговоров.
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Член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что четвертый раунд переговоров с Россией возобновился. Ранее стороны приняли решение взять техническую паузу.
«Уже идут (переговоры. - Прим. ред.)», - цитирует РИА Новости слова представителя делегации.
Четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины стартовал 14 марта. Украинская сторона планирует обсуждать гарантии безопасности и вывод российских войск. Позже стороны взяли техническую паузу до 15 марта.
Также посол России во Франции Алексей Мешков на пресс-конференции в Париже заявил, что на переговорах не идет речи о смене режима на Украине.