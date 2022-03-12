Зеленский рассказал о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах российская и украинская сторона «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы». Такое заявление он сделал на пресс-конференции с участием иностранных журналистов.

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», - цитирует его РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. РФ и Украина ведут переговорный процесс. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Белоруссии 7 марта, на ней Россия передала украинской стороне большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты и предложения. Украинская делегация забрала документы с собой для изучения.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал французского лидера Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о серии переговоров РФ и Украины, прошедшей в последние дни в видеоформате.