Помощь жителям: как российские военные доставляют гуманитарные грузы под Киев

В населенные пункты под Киевом, которые находятся на занятых нашими войсками территориях, вереницами заходят автомобили с гуманитарной помощью.

Российские военнослужащие стараются создать все необходимые условия для всех, кто здесь остался. Обеспечен беспрепятственный доступ к товарам первой необходимости, медикаментам и продуктам питания.

Населенный пункт под Киевом, в который сегодня привезли гуманитарный груз российские военные, боевые действия обошли стороной. ВСУ сдали все свои позиции при первом приближении Вооруженных сил России. Так же сделала и местная власть. Органы местного самоуправления разбежались, говорят хуторяне. Простых людей оставили без хлеба, воды, связи и электричества.

Наглядный пример того, что сейчас происходит в деревнях под Киевом. Сельский клуб, в котором российские военные организовали временный пункт оказания медицинской помощи, часть колонны с гуманитарным грузом. И, буквально напротив, разграбленный местными мародерами магазин. Вырванные решетки, осколки от стекол.

В этом селе церковь осталась едва ли не единственным действующим институтом и структурой. Вот, например, трапезная сейчас превратилась в своеобразный пункт сбора гуманитарной помощи.

Уже завтра продукты и медикаменты распределят среди населения. А сейчас гуманитарные колонны разгружают всем миром. Военные, гражданские, украинцы, русские. По последней информации, межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, российскими военными для населения доставлено около 2 тысяч тонн жизненного-важного груза.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Вадим Михеев