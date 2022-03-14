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В Минобороны России сообщили, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться

17:30 14.03.2022
Гуманитарная ситуация в районе Мариуполя приближается к критической, заявил Михаил Мизинцев.
В Минобороны России сообщили, что гуманитарная ситуация на Украине продолжает ухудшаться
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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На Украине продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Особо тяжелое положение наблюдает в районе Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь», - заявил Мизинцев на брифинге.

Также он сообщил, что после проведения операции по разблокированию Мариуполя от националистов появилась возможность открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию жителей. Гумкоридоры были открыты 13 марта с 15:00.

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