Российские военнослужащие доставили жителям Изюмского района Харьковской области продукты и предметы первой необходимости, всего более четырех тонн гуманитарной помощи.

Гуманитарный груз предназначен для женщин, детей, пожилых людей и всех нуждающихся. В составе гумпомощи продовольственные наборы, детское питание, питьевая вода, лекарства. Как сообщает Министерство обороны РФ, груз доставили вертолетом Воздушно-космических сил РФ из Белгородской области.

Ранее гуманитарную помощь из фруктов, теплых вещей для детей и товаров первой необходимости общим весом свыше 110 тонн для жителей Донецкой и Луганской народных республик и Украины отправили из Сирии с помощью российской группировки войск в САР. В состав гумнабора также входят обувь, одежда и нижнее белье.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов