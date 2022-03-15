В МИД РФ заявили, в ЛДНР должны сами принять решение о возврате в Украину

Только жители Донбасса имеют право принимать решение о возможном возвращении Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, отметив, что Киев на протяжении семи лет отказывался выполнять Минские соглашения, которые предусматривали возвращение республик в состав Украины на Условиях особого статуса.

«Сейчас ситуация радикально изменилась. Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и по обращению республик начата специальная военная операция, направленная на защиту населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины. Поэтому думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик», - цитирует РИА Новости слова директора.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти могут обсуждать тему признания Крыма в составе России и независимости ЛДНР, а также то, каким образом будут жить люди в этих республиках. Надежду на это выразил и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.