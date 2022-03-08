Зеленский заявил о готовности искать компромисс по Крыму и ЛДНР

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти могут обсуждать тему признания Крыма в составе России и независимости ЛДНР, а также то, каким образом будут жить люди в этих республиках.

«Можем это (признание Крыма и ЛДНР — Прим.ред.) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал он в интервью ABC.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В настоящий момент Москва и Киева ведут переговорный процесс, третий раунд переговоров состоялся в понедельник, 7 марта.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что Россия требует от украинской стороны прекращения военной деятельности, закрепления в конституции страны своего нейтрального статуса, признания Крыма в качестве российского субъекта, а также признания независимости ДНР и ЛНР.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский выразил надежду на то, что на встречах с представителями Киева удастся решить вопросы признания Крыма и народных республик Донбасса. По его словам, данные вопросы имеют первостепенное значение для РФ и ее жителей.