Мединский оценил перспективы договоренности с Киевом по Крыму и Донбассу

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник российского президента Владимир Мединский выразил надежду на то, что на встречах с представителями Киева удастся решить вопросы признания Крыма и Народных республик Донбасса. По его мнению, оба этих вопроса имеют первостепенное значение для России и ее жителей.

«По их словам, это практически невозможно. На мой взгляд, между "невозможно" и "практически невозможно" большая разница. Надеюсь, рано или поздно мы найдем решение», - заявил Мединский в интервью RT.

Накануне завершился третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Предыдущие две встречи состоялись 27 февраля и 3 марта. Делегации встречаются в Белоруссии. Во время второй встречи стороны достигли понимания по совместному обеспечению деятельности гуманитарных коридоров для эвакуации мирных украинцев из зоны боевых действий.

Точные сроки четвертого раунда переговоров пока не названы, в российской делегации рассчитывают на скорейшую встречу с киевскими представителями.