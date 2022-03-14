МО РФ: украинские националисты хотели убить как можно больше мирных жителей в атаке Донецка

В Минобороны России заявили, что в сегодняшней атаке центра Донецка ракетой «Точка-У» украинские националисты хотели убить как можно больше мирных жителей. Об этом сказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Снаряжение боевой части тактической ракеты "Точка-У" кассетным боеприпасом доказывает, что целью удара националистов по городу было убийство максимально большого количества мирных жителей», - сказал Конашенков.

По его словам, решение на применение такого типа ракетного оружия принимается как минимум командованием украинской группировки войск. При этом удар наносится только после руководством ВСУ в Киеве.

«Все это еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня режима на Украине», - подчеркнул Игорь Конашенков.

Как заметил официальный представитель Минобороны России, удар был нанесен сегодня около 11 часов 30 минут по жилому кварталу города Донецка. Стреляли с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется подразделениями украинских националистов.

Конашенков сказал, что в результате украинского удара погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, включая детей, получили тяжелые ранения. Они доставлены в медицинские учреждения. Он подчеркнул, что применение такого оружия по заведомо по мирному населению - военное преступление.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов