В МО РФ назвали военным преступлением применение ВСУ ракеты «Точка-У» по центру Донецка

Удар тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка - военное преступление, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Применение такого оружия по городу, где нет никаких огневых позиций вооруженных сил, то есть заведомо по мирному населению, является военным преступлением», - сказал он.

Ранее сообщалось, что ракету «Точка-У» украинских военных сбили силами ПВО над центром Донецка возле Дома правительства, однако в результате падения ее обломков погибли и пострадали люди. В Народной милиции заявили, что сработала одна из кассет ракеты.

По словам генерал-майора, в результате подрыва кассетной боевой части погибли 20 мирных жителей. Еще 28 человек, включая детей, госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Конашенков добавил, что Донецк обстреливался с северо-западного направления, из района Красноармейска, который контролируется националистами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов