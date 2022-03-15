«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»

Британское издание The Sun опубликовало статью, посвященную пуску гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который был впервые был показан в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезды». Журналист отметил, что американские системы ПРО не способны перехватить эту ракету, так как она «слишком быстрая».

«Российский телеканал опубликовал леденящий душу ролик о пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая может долететь до Лондона за пять минут. Кремль ранее сообщал, что новую ракету, несущую ядерную боеголовку, "невозможно остановить"», - пишет издание.

В эфире программы «Военная приемка» командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков заявил, что «Циркон» не может быть обнаружен средствами ПВО условного противника благодаря примененным в ней стелс-технологиям и невероятной скорости. В рамках учений информация о мишени пришла на фрегат «Адмирал Горшков» в самый последний момент перед пуском для максимальной имитации настоящих боевых действий.