Средств противодействия нет: раскрыты особенности гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» не может быть обнаружена средствами ПВО условного противника благодаря примененным в ней стелс-технологиям и невероятной скорости. Систем, способных засечь ракету в полете, еще попросту не существует. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Георгий Росляков.

«Родина дала нам такое оружие, от которого вероятному противнику нет средств противодействия. Потому что система противодействия для нее не создана. Состоящие на вооружении средства ПВО, ПРО вероятного противника не способны ни обнаружить, ни уж тем более поразить за счет ее скоростных характеристик. На локаторах противники ракету не увидят, так как помимо скоростей, в “Циркон” заложенные технологии стелс», - объяснил Росляков.

По словам командира ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Адмирал Горшков», гиперзвуковой «Циркон» также способен поражать движущиеся цели с невероятной точностью, военным лишь остается выбрать цель и число запущенных ракет.

«Какую мы цель зададим, такую “Циркон” и выберет. Если нам надо выбрать какой-то корабль из ядра, либо корабль охранения, то при формировании задания мы заложим, что надо уничтожить именно эту цель. То, что мы заложим, она и уничтожит. При этом не важно, движется ли корабль, или нет. Все зависит от количества запущенных ракет - надо будет и хоть десять кораблей уничтожим», - заявил Росляков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, как проходили испытания нового вида ракетного вооружения - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как и где ее создавали, что было целью на испытаниях, на каких скоростях шла ракета, а также уникальные кадры ее пуска.