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Впервые в истории: уникальные кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Владимир Расходчиков
11:04 13.03.2022
До сих пор точные характеристики гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» держатся в строжайшем секрете.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые был показан в эфире «Военной приемки». После открытия крышки шахты она с невероятной скоростью взмывает в небо, сбрасывая некий блок, назначение которого до сих пор держится в секрете, а затем стремительно летит к цели. Причем информация о мишени пришла на фрегат «Адмирал Горшков» в самый последний момент перед пуском, это сделано для максимальной имитации настоящих боевых действий. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, как проходили испытания нового вида ракетного вооружения - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как и где ее создавали, что было целью на испытаниях, на каких скоростях шла ракета, а также уникальные кадры ее пуска.

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