Впервые в истории: уникальные кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков»

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые был показан в эфире «Военной приемки». После открытия крышки шахты она с невероятной скоростью взмывает в небо, сбрасывая некий блок, назначение которого до сих пор держится в секрете, а затем стремительно летит к цели. Причем информация о мишени пришла на фрегат «Адмирал Горшков» в самый последний момент перед пуском, это сделано для максимальной имитации настоящих боевых действий.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, как проходили испытания нового вида ракетного вооружения - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как и где ее создавали, что было целью на испытаниях, на каких скоростях шла ракета, а также уникальные кадры ее пуска.