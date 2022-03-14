Президенты США и Франции договорились об ужесточении антироссийских санкций

Президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден и Франции Эмманюэль Макрон договорились об ужесточении антироссийских санкций. Данное решение было принято после прошедшего вечером в воскресенье телефонного разговора лидеров обеих стран.

Отмечается, что также достигнута договоренность об оказании поддержки Украине и принятии всех «полезных инициатив для прекращения боевых действий».

«Главы двух государств условились ужесточить уже принятые в отношении России санкции, предоставить поддержку Украине и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий», - цитирует ТАСС пресс-службу Елисейского дворца.

Ранее «Звезда» рассказывала, что третья неделя специальной операции расставила последние точки и дала ответ на вопрос, зачем Россия вступила в военную фазу по защите республик Донбасса и начала процесс денацификации Украины. Это помогло предотвратить полномасштабную войну на территории не только Донбасса, но и на территории России и Белоруссии.

Так, в распоряжении российского Министерства обороны оказался боевой приказ командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. В боевом приказе содержатся конкретные сведения о планах нападения Киева на неподконтрольные республики Донбасса. Также в нем подробно расписан план подготовки ударных группировок и указаны подписи ответственных за выполнение задач. Наступление на Донбасс было запланировано на начало марта.