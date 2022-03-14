В МИД РФ отметили, что США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН

Соединенные Штаты злоупотребляют положением страны, в которой пребывает штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Такого мнения придерживается директор департамента международных организаций министерства иностранных дел России Петр Ильичев.

Он добавил, что данная практика американской стороны нарушает основополагающие международно-правовые нормы. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«В последнее время США все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран», - обратил внимание представитель российского МИД.

Немногим ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, отметил, что такие идеи «абсолютно нереальны». Это было сказано в контексте призывов некоторых политических деятелей Украины к таковому действию в отношении России.

Также Сергей Вершинин, комментируя вопрос о какой-либо возможности приостановить поток санкций в отношении России или и вовсе их остановить, ответил, что «санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата». Дипломат сказал, что в США и Евросоюзе «очень много постарались» для организации внушительного количества антироссийских санкций. Но добавил, что у западных партнеров «ничего из этого не выйдет».