Замглавы МИД РФ заявил, что Москва не будет просить Запад снять санкции

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, комментируя вопрос о какой-либо возможности приостановить поток санкций в отношении России или и вовсе их остановить, ответил, что «санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата».

«Санкции - это не наше решение. Их принимают те, кто, как США и - давайте скажем прямо - их сателлиты, хотят надавить на Россию, поставить в очень трудное положение нашу экономику и простых россиян. И сделать это в качестве наказания за ее суверенные политические решения, потому что именно мы определяем то, что отвечает национальным интересам безопасности нашей страны. И поэтому санкции как инструмент давления на нас, во-первых, нелегитимны, а во-вторых, не дадут результата», - отметил замглавы российского МИД.

Также Вершинин, рассуждая о пределах этой санкционной политики, сказал, что в США и Евросоюзе «очень много постарались» для организации внушительного количества антироссийских санкций. Дипломат сказал, что у западных партнеров «ничего из этого не выйдет».

«Им нет числа, очень много постарались наши так называемые партнеры и в Вашингтоне, и в еэсовских столицах для того, чтобы набрать такое большое количество санкций. С тем чтобы развернуть вспять движение России, чтобы заставить нас изменить решения, которые были приняты. Ничего из этого не выйдет», - сообщил заместитель министра иностранных дел в интервью «Известиям».

Подытоживая тему введенных санкций в отношении Российской Федерации, Сергей Вершинин обратил внимание, что российская сторона не обратится с просьбой об их снятии. Но наоборот - рассмотрит возможность дальнейшего развития своей экономики при опоре на дружественные связи, например, с Китаем.

«Но мы не будем просить снимать эти санкции. Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть. В качестве примера могу сказать: недавно я проводил подробные консультации по многосторонним вопросам со своим коллегой, замминистра иностранных дел Китая, и видел, насколько мы близки в оценках тех процессов, которые идут в мировой экономике и международных делах», - заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Вершинин прокомментировал вопрос о возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, отметив, что такие идеи «абсолютно нереальны». Замглавы МИД России сказал, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не содержит важные государства, расположенные в Азии, Африке и в Латинской Америке. Но наоборот - переполнен странами Запада, которые проводят решения, «не отвечающие целям и интересам международного сообщества». По этой причине существенно важна роль права вето - «для нахождения взвешенных и компромиссных решений».