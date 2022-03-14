В МИД РФ заявили о нереальности исключения России из Совбеза ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совета Безопасности ООН, отметил, что такие идеи «абсолютно нереальны». Напомним, что некоторые политические деятели Украины призывают к таковому действию в отношении России.

Для их осуществления необходимо внести изменения, за которые должны проголосовать и после ратифицировать две трети стран - членов ООН. Об этом Вершинин сообщил в ходе интервью «Известиям».

«Конечно, такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членства в нем, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств - членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств - членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдет», - рассказал замминистра иностранных дел России.

Также Сергей Вершинин обратил внимание на нежизнеспособность архитектуры международных отношений без Российской Федерации.

«Но важно и другое. Важно, что без России вся архитектура международных отношений рассыплется. Потому что именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений», - рассказал дипломат.

Замглавы МИД России отметил, что нынешний состав Совета Безопасности ООН не содержит важные государства, располагающиеся в Азии, Африке и в Латинской Америке. Но наоборот - переполнен странами Запада, которые проводят решения, «не отвечающие целям и интересам международного сообщества». По этой причине, как отметил Вершинин, существенно важна роль права вето - «для нахождения взвешенных и компромиссных решений».

«И давайте прямо скажем - если взять состав СБ ООН, в нем есть недопредставленность важных стран, которые находятся в Африке, Азии, Латинской Америке. И, наоборот, там есть перепредставленность стран Запада. И получается, что они за счет своего арифметического количества могут проводить решения, которые, мы уверены, не отвечают целям и интересам международного сообщества. Именно поэтому право вето очень важно для нахождения взвешенных и компромиссных решений, которые отвечали бы задачам урегулирования в интересах международного сообщества», - подытожил представитель МИД России.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал фейком опубликованное в Telegram-канале Офиса президента Владимира Зеленского видео о посещении госпиталя. По его словам, медсестры, которая попала на кадры, уже нет в живых. В Telegram-канале Офиса Зеленского прежде появился видеоролик о посещении им госпиталя, куда доставили военных с ранениями после боев в Киевской области.