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Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане

02:17 14.03.2022
На полигоне Аданак на дальностях от 2 до 12 километров поражение «противника» было выполнено расчетами 120-ти миллиметровых минометных комплексов 2С12 «Сани» и 122-ух миллиметровыми Д-30.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие артиллерийского подразделения Каспийской флотилии (КФл), дислоцированного в Дагестане, уничтожили «роту пехоты» условного противника на полигоне Аданак.

© Минобороны России

Военнослужащие ликвидировали движущуюся в направлении военных объектов «роту пехоты». Огневое поражение условного противника выполнили расчеты 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» и 122-мм Д-30, расположенных на дальностях от двух до 12 километров с закрытых и открытых огневых позиций.

© Минобороны России

Также военнослужащие отработали порядок действий при оборудовании и маскировке огневых позиций, взаимодействие через средства связи, огневое поражение целей, корректировку и управление огнем артиллерии с учетом особенностей местности и климатических условий.

В тренировке приняли участие более трехсот военнослужащих КФл со штатным вооружением, задействовано более 15 единиц военной техники.

© Минобороны России

Ранее было показано как выглядит оставленная база националистов «Айдара»* в Донбассе. Свою базу националисты обустроили в зданиях бывшего колбасного цеха. Из помещений для копчения сделали камеры для пленников и пыточные. Пленников держали в неотапливаемых казематах, постелью им служила солома на полу. Корреспондент «Звезды» сообщил, что «если у людей получалось выжить в этих нечеловеческих условиях, то не факт, что они не были бы замучены в соседней пыточной камере».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.

* - организация, запрещенная на территории РФ.

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