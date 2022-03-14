Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили роту пехоты «противника» в Дагестане

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Также военнослужащие отработали порядок действий при оборудовании и маскировке огневых позиций, взаимодействие через средства связи, огневое поражение целей, корректировку и управление огнем артиллерии с учетом особенностей местности и климатических условий.

В тренировке приняли участие более трехсот военнослужащих КФл со штатным вооружением, задействовано более 15 единиц военной техники.