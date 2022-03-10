Нечеловеческие условия: корреспондент «Звезды» показал «концлагерь» нацбата «Айдар»*
Колючая проволока, холодные камеры и националистические плакаты - в освобожденном силами ЛНР селе Половинкино Старобельского района обнаружена бывшая база украинского батальона «Айдар»*. В помещениях, где националисты пытали людей, побывал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.
Даже внешне база «Айдара»* напоминает фашистские концлагеря. По словам местных жителей, именно здесь националисты истязали неугодных.
Пленников держали в неотапливаемых казематах, постелью им служила солома на полу.
«Если у людей получалось выжить в этих нечеловеческих условиях, то не факт, что они не были бы замучены в соседней пыточной камере», - рассказал корреспондент телеканала.
Ранее архивы национального батальона были захвачены подразделениями ДНР, в результате выяснилось, что бойцов «Айдара»* на Украине натаскивали инструкторы НАТО - они обучали их действовать как боевиков в Сирии.
* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.