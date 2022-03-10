Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Нечеловеческие условия: корреспондент «Звезды» показал «концлагерь» нацбата «Айдар»*

Анна Касаткина
17:35 10.03.2022
По словам местных жителей, на бывшей базе батальона националисты пытали пленников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Колючая проволока, холодные камеры и националистические плакаты - в освобожденном силами ЛНР селе Половинкино Старобельского района обнаружена бывшая база украинского батальона «Айдар»*. В помещениях, где националисты пытали людей, побывал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

Даже внешне база «Айдара»* напоминает фашистские концлагеря. По словам местных жителей, именно здесь националисты истязали неугодных.

Пленников держали в неотапливаемых казематах, постелью им служила солома на полу.

«Если у людей получалось выжить в этих нечеловеческих условиях, то не факт, что они не были бы замучены в соседней пыточной камере», - рассказал корреспондент телеканала.

Ранее архивы национального батальона были захвачены подразделениями ДНР, в результате выяснилось, что бойцов «Айдара»* на Украине натаскивали инструкторы НАТО - они обучали их действовать как боевиков в Сирии.

* 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Видео
Путин: страны Запада обвиняют Россию в необходимости «затянуть пояса» из-за роста цен на газ
16:48 Армия
Видео
МО РФ: персонал лабораторий США на Украине «запускал» птиц из Херсона, их нашли на территории РФ
16:08 Армия
Видео
МО РФ сообщило о возможных попытках создания США на Украине биоагентов, избирательно поражающих этнические группы
16:11 Армия
Видео
МО РФ: США, украинские и грузинские лаборатории реализуют у границ РФ проект с летучими мышами в качестве возможных переносчиков биооружия
15:15 В стране и мире
В Росавиации прокомментировали заявления об отказе Китая поставлять авиазапчасти РФ
Популярное
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Видео
В МО РФ сравнили биологические исследования США на Украине с работой японского отряда 731
Видео
Опубликованы кадры продвижения подразделений ВДВ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Лавров заявил, что не верит в то, что может начаться ядерная война
Прикрывая собой раненных: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих на Украине
В МИД РФ оценили состояние Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.