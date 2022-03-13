Самое страшное место на Луганщине: как выглядит оставленная база националистов «Айдара»*

Стены из серого кирпича, колючая проволока и металлические ворота - последние восемь лет за ними находилось самое страшное место на Луганщине. Это вход на базу запрещенного в России националистического батальона «Айдар»*, чей кровавый след военных преступлений тянется с 2014 года.

Несколько дней назад, когда народная милиция ЛНР наступала, радикалы бежали, прихватив с собой все, что смогли унести. Сами бойцы запрещенного «Айдара»* признавались , что добивали раненых, а вот всего лишь несколько преступлений , которые совершили айдоровцы*. По данным ОБСЕ и ООН, среди них - насилие над местным населением, грабежи, похищения с целью выкупа, незаконные аресты и казни.

База запрещенного батальона даже исключительно внешне напоминает фашистские концлагеря и, по словам местных жителей именно здесь всех неугодных мучили и истязали националисты. Вся округа жила в страхе. Не жалели ни женщин , ни стариков . И теперь на освобожденных территориях жертвы нацистов дают показания.

«Айдар* - хуже немцев! Хуже фашистов они. Ни с того, ни с сего - начали бить меня, за что - я не знаю. Резать нос, ухо. Грабить все в хате. Двери отбивать - это айдаровцы*. И автомат в рот - побитый лежу, и автомат в рот совали. Лежу, вот так в крови - смеются», - рассказал местный житель.

Айдоровцы* могли совершить любое преступление, зная свою абсолютную безнаказанность. Свою базу националисты обустроили в зданиях бывшего колбасного цеха. Из помещений для копчения сделали камеры для пленников и пыточные.

Холодные неотапливаемые казематы, солома на полу. Несколько дней в мороз в таких условиях пережил бы только самый сильный человек , но националистам этого было мало и людей, умирающих от холода, поливали ледяной водой.

«За моей спиной пыточные камеры. Это, можно сказать, концлагерь. Здесь пытали как мирных жителей, так и ополченцев. Они подвергались всевозможными пыткам, издевательствам», - рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Сейчас базу запрещенного в России националистического батальона «Айдар»* под охрану взяли бойцы народной милиции ЛНР, но это место в селе Половинкино, пропитанное страданиями и страхом, теперь станет одним доказательств жестоких деяний радикалов.

* - организация, запрещенная на территории РФ