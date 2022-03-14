Генпрокуратура РФ заключила соглашения о сотрудничестве с ведомствами ДНР и ЛНР

Генеральная прокуратура РФ заключила соглашение о сотрудничестве с Генеральными прокуратурами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Согласно документам, приоритетными направлениями взаимодействия определены защита прав и свобод человека, противодействие наиболее опасным видам преступлений, в том числе терроризму, экстремизму, незаконной миграции, киберпреступности, коррупции, легализации преступных доходов», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению, особое внимание планируется уделить защите несовершеннолетних и социально уязвимых категорий граждан.

Кроме того, в заявлении ведомства говорится о том, что также предусмотрены такие формы сотрудничества как обмен опытом, информацией и документами.

Ранее Генпрокуратура РФ попросила признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Ведомство уточнило, что решение было принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

До этого в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили о планах проверить соблюдение прав сотрудников иностранных компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка.