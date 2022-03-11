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Генпрокуратура проверит уходящие с российского рынка компании

Ян Брацкий
09:51 11.03.2022
Особое внимание прокуроры уделят контролю за исполнением работодателями трудового законодательства.
Генпрокуратура проверит уходящие с российского рынка компании
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Генеральная прокуратура России проверит соблюдение прав сотрудников тех иностранных компаний, руководство которых заявило о своем уходе с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральным прокурором особое внимание обращено на соблюдение прав социально незащищенных групп работников... Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», - говорится на сайте организации.

Сообщается, что прокуроры установили контроль за соблюдением трудового законодательства, условий договоров, порядком выплаты сотрудникам заработной платы и исполнением иных обязательств работодателями. Кроме того, прокуроры обратят особое внимание на недопущение злоупотреблений, связанных с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.

Ранее председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предупредил, что активы иностранных компаний, попавших в перечень недружественных стран и уходящих с российского рынка, могут заблокировать и ограничить права собственности.

До этого «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство России и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Предварительно, в него вошли около 60 компаний, которые объявили о прекращении работы на территории РФ без предоставления гарантий потребителям. В их числе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

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