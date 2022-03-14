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Захарова назвала поощрением варваров заявление МИД Словакии об осквернении военного мемориала

Елизавета Потейчук
17:06 14.03.2022
По словам Марии Захаровой, «оправдание осквернения памятников и захоронений - предательство своих же соотечественников».
Захарова назвала поощрением варваров заявление МИД Словакии об осквернении военного мемориала
© Фото: Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Словакии об осквернении центрального мемориала советским воинам «Славин» в Братиславе. По словам дипломата, реакция внешнедипломатического ведомства Словакии на осквернение мемориала недопустима, ибо она свидетельствует о солидаризации МИД страны с «бандеровскими силами» на Украине.

«Утверждения словацкого внешнеполитического ведомства о том, что таким образом граждане Словакии взывают к России, чтобы она "закончила бессмысленную войну", являются поощрением варваров, глумящихся над могилами павших», - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, что в начале марта неизвестные осквернили военный мемориал «Славин». Там похоронены 6 845 советских солдат, которые погибли весной 1945 года при освобождении Братиславы. В МИД Словакии назвали произошедшее способом граждан страны призвать Россию «закончить бессмысленную войну». Захарова подчеркнула, что подобная реакция дипломатии Словакии привела к акту вандализма против монумента Советской армии в городе Свидник уже на следующий день.

«Оправдание осквернения памятников и захоронений - предательство своих же соотечественников, защитивших честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнета Третьего рейха, которому с такой готовностью присягнули тогдашние власти Словакии», - добавила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что цифровые платформы США поощряют украинский национализм, и на это указывают последние заявления компании Meta. По словам дипломата, необходимо сделать из этой ситуации выводы и использовать все ресурсы, чтобы пресечь разжигание ненависти.

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