Пылающие обломки ракеты: кадры Донецка после падения украинской «Точки-У»
Очевидица рассказала, что ей чудом удалось выжить при падении обломков ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует кадры из центра Донецка, куда упали обломки сбитой украинской ракеты «Точка-У». Посреди города все еще лежат пылающие части ракеты, местные жители оказали шокированы произошедшим.
«Двое пострадавших увезли, двое двухсотых (погибших. - Прим. ред.). Я просто... Меня спасло то, что я вышла на улицу через дорогу!» - рассказала жительница Донецка.
Обломки ракеты упали в центре города 14 марта. По данным местных властей, возле Дома правительства была сбита украинская «Точка-У». В результате погибли около 20 человек, десятки ранены.