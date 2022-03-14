Армия Замминистра обороны РФ Панков наградил российских военных за спецоперацию на Украине Одиннадцать человек получили медаль «За отвагу». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Одиннадцать российских военнослужащих, отличившихся при проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, получили медали «За отвагу», сообщает Минобороны России. Замминистра обороны РФ Николай Панков вручил награды военнослужащим в филиале военного госпиталя имени Бурденко. Ранее замглавы российского военного ведомства Геннадий Жидко в военном госпитале в Подмосковье вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации. Около 1,4 тысячи военнослужащих, получивших ранения, уже выписаны из медучреждений. Все поступившие прооперированы и находятся под наблюдением врачей. Для каждого пациента составили индивидуальную реабилитационную программу - это лечебная физкультура, гимнастика, физиотерапия и массаж. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика