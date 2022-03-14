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МО РФ: украинские националисты принуждают жителей записываться в территориальную оборону

17:44 14.03.2022
По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, мирные жители запуганы, но вынуждены соглашаться.
МО РФ: украинские националисты принуждают жителей записываться в территориальную оборону
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили, что украинские националисты под угрозой расправы принуждают мужчин записываться в батальоны территориальной обороны. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. 

«В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований, под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет, насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны. Жители запуганы, но вынуждены соглашаться», - сказал Мизинцев. 

Также, по его словам, украинские националисты захватили финансовые учреждения города Запорожье. Там они проверяют банковские счета вкладчиков. Тех, у кого есть значительные накопления, похищают, и, угрожая убийством, отнимают деньги, якобы, на нужды отрядов территориальной обороны. 

При этом, как заметил Мизинцев, мирное населения пытается самостоятельно покинуть город, чтобы избежать этого произвола. Но на контролируемых украинскими радикалами блокпостах людей задерживают, подвергают унижениям, избивают и вымогают последнее за выход из города. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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