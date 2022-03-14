В Минобороны России сообщили о захвате банков и грабеже граждан украинскими националистами

Националисты захватили банки в Запорожье и отбирают деньги у зажиточных горожан якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги - якобы на нужды отрядов территориальной обороны», - сказал он.

Гражданское население пытается бежать из города, чтобы не столкнуться с насилием радикалов. На блокпостах националисты избивают и унижают простых людей, отбирают последние ценности, чтобы дать возможность покинуть город.

Также по его словам радикалы принуждают жителей записываться в территориальную оборону.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов