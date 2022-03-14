Армия В МО РФ заявили об уничтожении почти всех огневых точек украинских националистов в пригородах Мариуполя Подразделения спецназначения ликвидировали основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города, добавили в военном ведомстве. © Фото: Иван Родионов, РИА Новости Читайте нас на: Почти все огневые точки украинских националистов в пригородах Мариуполя уничтожены, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная ситуация на Украине, к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах стала критической. В крайне тяжелом положении длительное время находился Мариуполь», - сказал он. Генерал-полковник добавил, что операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию жителей. По словам Мизинцева, сформированы четыре колонны численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Желающих доставят в пункты временного размещения. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика