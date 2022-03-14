Армия В Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ по Донецку погибли 20 мирных жителей Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что применение такого оружия по заведомо мирным гражданам - военное преступление. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: В Минобороны России озвучили количество погибших и пострадавших от украинской атаки ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Эти числа назвал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «В результате подрыва кассетной боевой части в центре Донецка погибло 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения и доставлены в медицинские учреждения», - сказал Конашенков. Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что применение такого оружия по заведомо мирным гражданам - военное преступление. Также он добавил, что сам факт того, что ракета была снаряжена кассетным боеприпасом, в контексте обстоятельств применения значит, что изначально ставилась задача убить как можно больше мирных жителей. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика