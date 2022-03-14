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Украина приостановила набор иностранных наемников

Алиса Кононенко
13:13 14.03.2022
Сообщается, что такое решение было принято после ликвидации около 180 добровольцев в результате обстрела военного полигона Яворовский в Львовской области со стороны ВС РФ.
Украина приостановила набор иностранных наемников
© Фото: GeneralStaff.ua, Facebook (Архив)
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На данный момент набор добровольцев в «Интернациональный легион» приостановлен решением украинской стороны, сообщают СМИ.

Как пишут «Известия» со ссылкой на одного из организаторов отправки французских добровольцев на Украину Уго Пеллегрини, такое решение было принято после ликвидации ВС РФ около 180 добровольцев. Отмечается, что среди погибших был один гражданин Франции. 

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об ударе высокоточным оружием большой дальности утром в воскресенье, 13 марта по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

По словам Коношенкова в результате удара было ликвидировано  до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании «Интернационального легиона обороны» и введении для наемников безвизового режима. После этого страна стала центром притяжения для радикальных элементов из США, ЕС, Великобритании и Канады. 

Отмечается, что вербовка наемников поставлена на поток через частные военные компании. Агитацией занимается американская военная разведка.

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