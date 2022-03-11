Стрельба по красному кресту: чем занимаются наемники, пытающиеся помочь ВСУ на Украине

Украина становится тренировочной базой для радикалов из разных стран. В Киев сейчас едут наемники из США, Канады, Великобритании и Евросоюза. В российском Минобороны предупредили, что самое лучшее, что ждет иностранных граждан на Украине - это привлечение к уголовной ответственности.

Пожилой англичанин решил отправиться на войну. Скрывает лицо, но не скрывает - в чужой стране умирать не готов.

«Я бы предпочел не умирать. Я не еду туда, чтобы умереть, я собираюсь вернуться назад и увидеть мою семью, моих внуков», - признался британский наемник.

Или, например, один из лучших снайперов Канады. На Украине он в поиске живых мишеней. Будет о чем рассказать трёхлетнему сыну.

«У моего сына на этой неделе день рождения, и я не смогу на нем быть. Пожалуй, это самое сложное», - заявил канадский наемник.

Убивать чужих сыновей и внуков в Украину едут по приглашению киевских властей. Президент Зеленский заявил о создании «Интернационального легиона обороны» и введении для наемников безвизового режима. Ждет около 15 тысяч таких гостей. Многие уже на Украине. Выдают себя за добровольцев.

«Я не украинец, но я человек. И я чувствую, что это то, что я обязан сделать. Люди должны помогать другим людям. Мне все пишут, ты герой. На самом деле я не герой, я просто делаю то, что должен», - сказал канадский наемник.

За такую помощь предлагается от одной до двух тысяч долларов. Вербовка наемников поставлена на поток через частные военные компании. Агитацией занимается американская военная разведка. Хотя официальные лица, казалось бы, агитируют за совсем иное.

«Мы призываем всех американцев не ехать на Украину прямо сейчас. А тех американцев, которые уже на Украине, призываем покинуть эту страну. Потому что находиться там небезопасно», - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Боевой опыт обязателен не всегда и не для всех, было бы желание. Так, воевать с жителями Донбасса отправился 19 летний британский подросток. Любитель видеоигр. На Украину Джейми переправили Лондонские вербовщики. Теперь семья подростка бьет тревогу.

А вот группу наемников из Южной Кореи возглавил популярный блогер. Сеул уже пообещал им в случае возвращения из Украины лишение гражданства. Америка, Канада, Бразилия, Мексика - интернационал бандитов и неонацистов ведет на Украине войну без правил.

«В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой - красным крестом. Снайперским огнем ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих в районах боевых действий. Даже по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах. Все это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украина становится тренировочной базой для радикалов всех мастей. Формируются ячейки неонацистов с практическим опытом. Так же как это было в Афганистане. Бывший президент страны Хамид Карзай выступил с обращением к украинскому народу и призвал поучиться на ошибках его родины.

«Поговаривают о прибытии в Украину наемников и иностранных боевиков со всего мира. И в нашу страну, Афганистан когда-то пришли такие наемники из-за рубежа. И последствия этого - возникновение «Аль-Каиды»*, Усама бен Ладена и остальных. Вы видели, чем это обернулось для Афганистана. Если бы я был украинцем, я бы непременно остановил прибытие иностранных наемников в мою страну», - отметил Карзай.

Джейсон Хейг, 34-летний наемник, прошедший две командировки в Ирак. Оказался одним из первых британцев приехавших на Украину. И после первых же боев Хейг вернулся домой. Изданию The Sun британец рассказал, что подобной огневой мощи он не видел никогда. Ракетным ударом российская авиация рассеяла их подразделение.

«Предупреждаем повторно, самое лучшее, что ждет иностранных наемников, задержанных в районах боевых действий, привлечение к уголовной ответственности», - подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

О худшей судьбе для солдат удачи можно догадаться. Иностранные наемники вне закона и Женевская конвенция о гуманном обращении с военнопленными на них не распространяется.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов