В Китае призвали США прояснить свою военно-биологическую деятельность на территории Украины

В Вашингтоне должны полностью разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом, в том числе и на Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если США хотят доказать искренность своей деятельности, почему бы им не открыть эти биологические лаборатории для независимого исследования международными экспертами», - цитирует дипломата РИА Новости.

Представитель МИД КНР также добавил, что информация о десятке биологических лабораторий, которые работают на территории Украины по заказу Пентагона, вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что биологические лаборатории США, в которых велись разработки биологического оружия, находились в подчинении Министерства здравоохранения Украины.

Незадолго до этого в российском Минобороны заявили, что на территории Украины Пентагон участвовал в исследованиях по созданию особого биологического оружия.

По данным военного ведомства, одной из задач, которыми занимались многочисленные секретные американские лаборатории в Киеве, Харькове и Одессе, было создание биоагентов, которые способны избирательно поражать определенные этнические группы.