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В МИД России раскрыли схему работы биолабораторий США на Украине

Анна Назайкина
15:59 12.03.2022
Биолаборатории спонсировало Минобороны США на суммы в миллионы долларов в целях разработки биологического оружия, заявила Мария Захарова.
В МИД России раскрыли схему работы биолабораторий США на Украине
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay
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Американские биологические лаборатории, в которых велись разработки биооружия, находились в подчинении Министерства здравоохранения Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Биолаборатории Украины спонсировало Минобороны США на суммы в миллионы долларов в целях разработки биологического оружия. На Украине эти биолаборатории находились в подчинении Минздрава», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что летом 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы отправила на Украину гражданку Соединенных Штатов Ульяну Супрун, которая впоследствии и возглавила Министерство здравоохранения страны.

«Отец Ульяны Супрун - Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc. в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции», - добавила она.

Напомним, что ранее Министерство обороны России представило документы, касающиеся биологических программ США на Украине. В российском оборонном ведомстве заявили, что, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

Сегодня стало известно, что замгенсекретаря Организации Объединенных Наций, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в связи заявлениями России о военных биологических программах на Украине посоветовала обратиться к 5, 6 статьям КБТО для того, чтобы проверить эти лаборатории.

Замглавы МИД России Сергей Рябков утверждает, что обнаруженные на территории Украины биологические лаборатории являются лишь малой частью сети, расположенной по всему миру. Он обратил внимание, что документы, подтверждающие это, имеются и в будущем будут представлены.

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