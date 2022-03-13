Зловещие эксперименты: какие секретные документы об американских биолабораториях на Украине удалось обнаружить ВС РФ

На захваченных российскими войсками командных пунктах на Украине обнаруживается все больше любопытных документов, приказов и постановлений. В день, когда началась спецоперация, первое, что было сделано, - с сайта посольства США на Украине исчезла вся информация о военно-биологическом сотрудничестве Киева и Вашингтона.

В Министерстве обороны России заявили, что на территории Украины Пентагон участвовал в исследованиях по созданию особого биологического оружия. Одной из задач, которыми занимались многочисленные секретные американские биолаборатории, в частности, в Киеве, Харькове и Одессе, было создание биоагентов, которые способны избирательно поражать определенные этнические группы. С Украины за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей, относящихся к славянскому этносу.

В 2017 году в России был запрещен сбор подобного биоматериала, и тогда это прозвучало как гром среди ясного неба. Сейчас, после пандемии короновируса, отношение к этой теме изменилось. И неспроста.

По данным Министерства обороны, в качестве переносчиков заразы, в том числе высоко-патогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50%, рассматривались перелетные птицы, чьи пути миграции пролегают через территории России, а также летучие мыши и грызуны.

Теперь же, благодаря спецоперации, по крайне мере на территории Украины удалось остановить чудовищный по своей безответственности эксперимент Соединенных Штатов, который мог привести к последствиям, сопоставимым с пандемией короновируса, возникновение которого тоже до сих пор вызывает много вопросов.

Очередной пример запредельного лицемерия Вашингтона - вечером 11 марта Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН на тему биолабораторий. Представитель Штатов Линда Томас-Гринфилд доказывала, что Белый дом ничего не знает ни о каких экспериментах. Забыв очевидно, что ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине секретных лабораторий, и все, что ее сейчас волнует, это то, как бы их содержимое не попало в руки Москвы.

Тридцать секретных лабораторий. В них на Украине изучались и культивировались возбудители чумы, холеры, дизентерии, сибирской язвы, туляремии и других смертельно опасных болезней. Изучались и просчитывались и пути доставки особо опасных патогенов. Заказчик - управление министерства США по уменьшению военных угроз. Исполнитель - украинские микробиологи. Секретные документы, подтверждающие проведение таких работ, оказались в руках российских военных, проводящих на Украине спецоперацию. Их анализ был поручен специалистам войск Радиационной и химико-биологической защиты Министерства обороны России.

«Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы, и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла», - рассказал на брифинге начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Самым вероятным способом доставки особо опасных патогенов в нужный район разработчики бактериологических программ на Украине считали перелетных птиц. Именно поэтому отслеживались маршруты их миграции, определялись территории и водоемы, на которые они по пути обязательно садились на отдых, места их постоянного питания. Но кроме птиц исследовались и животные, и даже насекомые, способные переносить смертельную заразу. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами.

Оказалось, что, кроме хорошо изученных смертельных инфекций, в украинских лабораториях проводились работы и по новым инфекциям - например, коронавирусу летучих мышей, тому самому COVID-19, унесшему жизни уже более чем шести миллионов людей по всей планете.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Для заказчиков и исполнителей украинской биологической программы, как выяснилось из полученных военными документов, важно было не только, какие виды животных, птиц или насекомых перенесут заразу на сопредельную сторону, но на кого те или иные наработанные смертельные патогенны подействуют. Уже на протяжении нескольких лет американцы занимаются выборочным сбором биоматериала, относящегося к тому или иному этносу. В последнее время, преимущественно, к славянскому.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. Так, из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител. Еще один пример... в Институт тропической медицины имени Бернанда Нохта (Гамбург) была передана одна тысяча образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», - отмечал Кириллов.

Один из ярких примеров - в октябре 2017 года американцы пытались купить биологические ткани россиян. Они хотели найти 12 образцов молекул, которые участвуют в реализации генетической информации человека. Запрет на продажу биоматериала за рубеж пришел на уровне президента России.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос - вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», - говорил Владимир Путин.

Информация о таких исследованиях появилась не сегодня. Сегодня она подтвердилась документально. Есть в документах, полученных Министерством обороны России, и подтверждение того, что появления на границах России целых полчищ неэндемичных, не соответствующих ареалу обитания насекомых - неслучайно. Вот лишь один только пример: несколько лет назад Сочи и Абхазия пережили нашествие мраморного клопа, которого раньше никогда там не было.

«У американцев есть целая программа “Насекомые-союзники”. Там не только клопы появились. Там комары (переносчики вируса. - Прим.ред.) Зика, тропические переносчики лихорадки Денге, лихорадки Ку, желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила. То есть то, чего никогда на территории Российской Федерации не регистрировалось, в последние годы все это вдруг появилось. Своим ходом они точно не могли прилететь. Это все результат работы вот этих самых биолабораторий. В том же центре имени Ричарда Лугара есть целый завод по производству этих самых насекомых», - пояснил микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Вопрос о том, чем на самом деле занимаются американцы, курирующие работу украинских биолабораторий, поднимался давно и не один раз. Американцы упорно отнекивались. И вдруг, на прошлой неделе, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на журналистский вопрос - есть ли есть ли на Украине химоружие, неожиданно проговорилась Нуланд.

«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», - заявила она.

На основании всех полученных документов и фактического подтверждения отказа Америки от выполнения положений Конвенции об отказе от биологического и токсинного оружия, Россия затребовала срочного созыва совета безопасности ООН, потребовав немедленного расследования всего, что связано с работой украинских биолабораторий.

«Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся. Не исключено, что на просторах Европы. В любом случае, высок риск хищения для использования в террористических целях или для продажи на черном рынке», - сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Однако, несмотря на все приведенные доказательства, Россия опять на все вопросы получила хамские ответы и демонстративное нежелание признавать участие Америки в сомнительных экспериментах.

«Россия попросила Совет безопасности провести заседание сегодня исключительно для того, чтобы лгать, распространять дезинформацию, и именно это вы сегодня и услышали. У Украины нет программы биологического оружия. Нет лабораторий украинских биооружия при поддержке США. Ни вблизи от российских границ, ни где бы то ни было в другой точке», - заявила американский постпред Линда Томас-Гринфилд.

Небензя на это отметил, что поведение американских коллег указывает на то, что Россия попала в точку.

«Когда моя американская коллега метала гром и молнии, обвиняя нас, как мы и предполагали, в пропаганде, вспомнились две вещи. Во-первых, наша русская пословица “на воре и шапка горит”. Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их нелицеприятную деятельность на Украине. Многие из вас ссылались на то, что ООН не известно о военных биологических программах на Украине. Но это не значит, что их не было в реальности», - отметил он.

На самом деле, в самой Америке хорошо понимают, что все сказанное и госпожой Нуланд в Конгрессе, и Линдой Томас-Гринфилд на Совбезе ООН - попытка перевернуть ситуацию, что называется, с ног на голову.

«Мало того, что на Украине есть секретные биолаборатории - по словам Виктории Нуланд, что бы они там ни делали, это настолько опасно и наводит такой ужас, что Нуланд, цитирую, ”весьма обеспокоена тем, что так называемые исследовательские материалы из этих биолабораторий могут попасть в руки российских сил”», - прокомментировал политический обозреватель, ведущий Fox News Такер Карлсон.

Руководство Китая, весьма обеспокоенное работами украинских лабораторий, действующих под патронажем Америки, также потребовало объяснений от США. Тем более, что совсем недавно именно Америка обвиняла Китай в искусственном создании вируса COVID-19, вызвавшего мировую пандемию.

«Я заметил, что Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт Детрике и на Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру и чем они там занимаются, в том числе в Форт Детрике?», - задался вопросом представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Министерстве обороны России продолжают анализировать полученные в результате спецоперации документы о работе, целях и результатах, полученных в украинских лабораториях. Очевидно, мир ждут новые шокирующие открытия.