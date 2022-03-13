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Россиян предупредили об угрозе персональным данным пользователей Facebook и Instagram

Ян Брацкий
09:20 13.03.2022
Ранее компания Meta заявила о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении россиян.
Россиян предупредили об угрозе персональным данным пользователей Facebook и Instagram
© Фото: Avishek Das, KeystonePressAgency, globallookpress
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Личные данные российских пользователей социальных сетей Facebook и Instagram могут оказаться в опасности. Об этом предупредил эксперт одного из инжиниринговых центров Игорь Бедеров.

«Сделанный Meta шаг по снятию запрета на призывы к насилию против российских военных указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам», - отметил специалист в интервью «РИА Новости».

После такого шага корпорации, уверен эксперт, никто в России не может полностью доверять компаниям Meta, Avast, Apple и прочим, руководство которых объявило об уходе с российского рынка по политическим мотивам.

Ранее стало известно, что компания Meta временно снимет запрет на призывы к насилию в отношении россиян из-за обострившейся ситуации на Украине. Следственный комитет и Генпрокуратура РФ возбудили уголовное дело и потребовали признать деятельность корпорации экстремистской. В Роскомнадзоре пообещали заблокировать доступ в Instagram в полночь 14 марта. Работа Facebook на территории России была заблокирована четвертого марта. Социальная сеть отказывалась удалять сообщения с призывами выходить на несанкционированные митинги после начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

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