«Любые призывы к насилию неприемлемы»: в ООН раскритиковали новую политику Meta

Любые призывы к насилию являются абсолютно неприемлемыми. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН, комментируя новую информационную политику компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Facebook по новым правилам будет одобрять публикации с призывом к насилию против россиян и российских военных. Позже в компании поправились, заявив, что разрешение на призывы к насилию якобы касается только российских военных.

Также стало известно, что Meta сократит географию стран, где можно будет «легально» призывать к насилию против русских. Согласно заявлению компании, политика будет применяться только на территории Украины.

Ранее стало известно, что доступ к социальной сети Instagram будет ограничен в России в связи с призывами к насилию в адрес россиян, включая российских военнослужащих. Такое решение приняли в Роскомнадзоре на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.