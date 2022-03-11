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«Любые призывы к насилию неприемлемы»: в ООН раскритиковали новую политику Meta

Вадим Синицын
22:19 11.03.2022
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Facebook по новым правилам будет одобрять публикации с призывом к насилию против россиян и российских военных.
«Любые призывы к насилию неприемлемы»: в ООН раскритиковали новую политику Meta
© Фото: Avishek Das, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Любые призывы к насилию являются абсолютно неприемлемыми. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН, комментируя новую информационную политику компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Facebook по новым правилам будет одобрять публикации с призывом к насилию против россиян и российских военных. Позже в компании поправились, заявив, что разрешение на призывы к насилию якобы касается только российских военных.

Также стало известно, что Meta сократит географию стран, где можно будет «легально» призывать к насилию против русских. Согласно заявлению компании, политика будет применяться только на территории Украины.

Ранее стало известно, что доступ к социальной сети Instagram будет ограничен в России в связи с призывами к насилию в адрес россиян, включая российских военнослужащих. Такое решение приняли в Роскомнадзоре на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

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