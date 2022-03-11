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МО РФ: группировкой войск ДНР освобожден город Волноваха

08:54 11.03.2022
По словам официального представителя оборонного ведомства, также подразделения народной милиции Донецкой Республики продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Иван Родионов, РИА Новости
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Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение группировки в глубину составило до 6 километров.

Подразделения же российских Вооруженных Сил вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская, продвижение вперед составило 17 километров.

«За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил. В том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники», - подчеркнул Конашенков.

Всего за время проведения операции к настоящему времени выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.

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