Танки, бронемашины и грузовики: кадры выезда колонны техники войск ДНР из Волновахи

В распоряжении «Звезды» оказались кадры выезда колонны техники войск Донецкой Народной Республики из освобожденной Волновахи. Как отмечает наш корреспондент Олег Лавров, из города выдвигаются танки, самоходные орудия, бронемашины и грузовики.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что группировке войск Донецкой Народной Республики удалось освободить Волноваху.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что главной задачей, стоящей перед военными республики в Волновахе, является разминирование города и задержание оставшихся в нем украинских военных и боевиков нацбатальонов.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Сегодня Министерство обороны России показало обновленную карту районов Украины, которые перешли под контроль Вооруженных Сил РФ и ДНР в ходе специальной военной операции. По последним данным МО РФ, в общей сложности в ходе российской операции удалось вывести из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.