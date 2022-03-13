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«Чисто денег заработать»: сложивший оружие боец ВСУ признался, за что воевал на Донбассе

Станислав Иващенко
06:38 13.03.2022
Ни один из добровольно сложивших оружие не признался в военных преступлениях, все раскаиваются и за в своих действиях винят украинскую власть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мотивом вступить в ряды ВСУ была возможность подзаработать - в этом признаются большинство из тех солдат, которые добровольно сложили оружие. Есть случаи, когда гражданских заставляли воевать за киевский режим под угрозой расправы. С ними сейчас работают сотрудники прокуратуры, и если их признают невиновными, то отпустят домой к семьям.

За бетонным забором с колючей проволокой находятся добровольно сдавшиеся военнослужащие украинской армии, а также запрещенных в России нацбатальонов. Это своего рода перевалочный пункт, где с ними беседуют сотрудники прокуратуры и министерства государственной безопасности ДНР. В камерах от десяти до пятнадцати человек, у каждого своя история. Солдата Владимира Иванова в украинской армии знают по позывному - «Боб Марли». В ряды ВСУ пошел год назад подзаработать. Жизни людей - ополченцев, солдат вооруженных сил России и мирных граждан военное командование оценило в 10 тысяч гривен, то есть 45 тысяч российских рублей - это зарплата рядового ВСУ. Мотивы большинства своих сослуживцев идти на передовую объясняет так.

«Чисто денег заработать, как и 90 процентов. Мне дали автомат и четыре магазина патронов. Я добровольно сложил оружие, четыре магазина, в которых было 120 патронов. Я не сделал ни одного выстрела в сторону Докучаевска», - признался солдат ВСУ  Владимир Иванов.

Игорь Самарцев в регулярную армию попал из Днепропетровской области по всеобщей мобилизации. Говорит, что не пойти не мог, иначе бы отдали под суд. По словам Самарцева, до встречи с Народной милицией Донбасса он отслужил всего неделю.

«Это было вообще что-то с чем-то, до сих пор жалею каждый день, каждую секунду об этом, потому что я человек вообще не служащий, не понимая в чем дело попал в такой замес, не каждый человек это выдержит. Несмотря на то, что наша страна Украина, она без армии просуществовала сколько лет, что просто напросто собрать весь сброд и послать на мясо - ни к чему хорошему не привело бы и не приведет», - уверен военнослужащий ВСУ Игорь Самарцев.

Самый молодой в этих камерах - Семен Забайрачный. 25-летний командир отделения управлял дронами. Такие есть в гражданском обороте, их обычно используют блогеры. Но украинская армия нашла им боевое применение. В освобожденном селе Сопино военнослужащие ДНР обнаружили базу аэроразведки, где к обычным квадрокоптерам цепляли самодельные взрывные устройства и сбрасывали на жилые кварталы. Пилот дрона рассказал, как был задержан.

«Выехали на блокпост со стороны Игнатовки, нам сказали, что надо посмотреть, кто остался в живых. Колонна оказалась военнослужащих ДНР, нас взяли» - рассказал Семен.

В руках бойцов ДНР оказался и блогер-журналист. Так себя называет Виталий Грузинов. Он интересуется политикой, выходил на майдан в 2010 году. Был задержан украинскими силовиками за сопротивление. Вернулся из тюрьмы и остался без жилья. Переехал во Львов без денег. Решил заработать, вступив в ряды ВСУ.

«Пока был на мобилизации жена продала квартиру и уехала в неизвестном направлении с ребенком. Остался бомжом, пока не закончилась судимость и не пригласили в военкомат, сказали, если есть желание», - поделился Грузинов.

Ни один из находящихся в камерах не признался в военных преступлениях. Все раскаиваются, но за в своих действиях винят украинскую власть. Причастны ли военнослужащие ВСУ и нацбатов к гибели мирного населения - будут выяснять следователи. Если добровольно сложившие оружие будут невиновны, то их отпустят домой.

Материал подготовили: Станислав Иващенко и Михаил Долгов

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