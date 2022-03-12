«Жалею каждую секунду»: боец ВСУ рассказал, почему решил сложить оружие

Сложивший оружие боец ВСУ Игорь Самарцев в беседе со «Звездой» рассказал, как добровольно вышел к российским военнослужащим. Мужчина заявил, что жалеет о том, что оказался в рядах украинской армии.

«До сих пор жалею об этом каждую секунду, потому что я человек вообще не служащий ранее. Не понимая в чем дело, просто попал в такой замес. Не каждые нервы это выдержат», - сказал он.

Также Самарцев заявил об информационной кампании, ведущейся на Украине. По его словам, все средства массовой информации в стране «под единую дудочку» обещают будущий успех.

«Наши СМИ твердят о том, что все за нами, все впереди. Все телеканала под единую дудочку пляшут....Украина без как таковой армии просуществовала столько лет, и просто-напросто собрать вот этот весь сброд и послать “на мясо” - это ни к чему хорошему не привело бы», - подчеркнул мужчина.

Ранее корреспонденту «Звезды» удалось показать место, где сейчас содержатся добровольно сложившие оружие военнопленные ВСУ и задержанные боевики украинских нацбатов. Сейчас их допрашивают сотрудники комитета безопасности и прокуратуры.