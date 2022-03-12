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Запретная зона: кадры с места, где содержатся сложившие оружие бойцы ВСУ и украинских нацбатов

Станислав Иващенко
13:38 12.03.2022
Задержанных боевиков нацбатальонов и сложивших оружие военнослужащих ВСУ допрашивают сотрудники прокуратуры и комитета нацбезопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспонденту «Звезды» удалось показать место, где сейчас содержатся добровольно сложившие оружие военнопленные ВСУ и задержанные боевики украинских нацбатов. Сейчас их допрашивают сотрудники комитета безопасности и прокуратуры.

За укрепленными стенами находятся боевики запрещенных в России «Айдара»*, батальона «Донбасс»* и военнослужащие вооруженных сил Украины.

Ввиду того, что на Донбассе идут активные боевые действия, а сотрудники СБУ постоянно отслеживают эфиры федеральных каналов, точное место нахождения корреспондента «Звезды» не называется.

* батальоны «Айдар», «Донбасс»  - запрещенные в России экстремистские организации.

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