Запретная зона: кадры с места, где содержатся сложившие оружие бойцы ВСУ и украинских нацбатов

Корреспонденту «Звезды» удалось показать место, где сейчас содержатся добровольно сложившие оружие военнопленные ВСУ и задержанные боевики украинских нацбатов. Сейчас их допрашивают сотрудники комитета безопасности и прокуратуры.

За укрепленными стенами находятся боевики запрещенных в России «Айдара»*, батальона «Донбасс»* и военнослужащие вооруженных сил Украины.

Ввиду того, что на Донбассе идут активные боевые действия, а сотрудники СБУ постоянно отслеживают эфиры федеральных каналов, точное место нахождения корреспондента «Звезды» не называется.

* батальоны «Айдар», «Донбасс» - запрещенные в России экстремистские организации.