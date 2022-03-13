Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм

Анна Касаткина
22:18 13.03.2022
Взрыв авиабомбы произошел в воронке от удара, поэтому его последствия оказались минимальны, сообщил источник в Минобороны Хорватии.
СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм
© Фото: Хорватия YouTube, Ukraine 3D
Читайте нас на:

Упавший в хорватском Загребе беспилотник советского производства нес авиабомбу массой 120 килограмм. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю, сообщает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.

«Авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел под землей», - передает HRT.

По данным телеканала, от падения беспилотника на асфальт или бетон «последствия бы были катастрофическими».

Глава министерства Марио Баножич ранее рассказал, что на фрагментах БПЛА найдены следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Расследование инцидента ведется совместно с партнерами по НАТО, уточнил он.

Беспилотник потерпел крушение в зеленой зоне одного из районов Хорватии в ночь на пятницу, 11 марта. Он зашел в воздушное пространство Хорватии с территории Венгрии, перед этим он пересек воздушное пространство Румынии, войдя в него со стороны Украины. На месте крушения обнаружено два парашюта. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж», который, как отметили в российском посольстве, не стоит на вооружении ВС РФ с советских времен.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран-членов НАТО, напоминает РИА Новости. Президент Зоран Миланович ранее заявлял, что упавший беспилотник прилетел с территории Украины, в украинском посольстве инцидент не прокомментировали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:18 В стране и мире
СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм
20:19 В стране и мире
Видео
Самое страшное место на Луганщине: как выглядит оставленная база националистов «Айдара»*
18:47 Армия
МО РФ: до 180 иностранных наемников были уничтожены в результате удара по учебным центрам ВСУ
18:52 Армия
Видео
За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины
18:00 В стране и мире
Народная милиция ЛНР: на месте массового убийства в Попасной найдены выжившие
Популярное
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
От первого лица: кадры работы российских подразделений специального назначения в ходе спецоперации на Украине
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.