СМИ: упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу массой 120 килограмм

Упавший в хорватском Загребе беспилотник советского производства нес авиабомбу массой 120 килограмм. При падении она взорвалась в воронке от удара о землю, сообщает национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источник в Минобороны страны.

«Авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел под землей», - передает HRT.

По данным телеканала, от падения беспилотника на асфальт или бетон «последствия бы были катастрофическими».

Глава министерства Марио Баножич ранее рассказал, что на фрагментах БПЛА найдены следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Расследование инцидента ведется совместно с партнерами по НАТО, уточнил он.

Беспилотник потерпел крушение в зеленой зоне одного из районов Хорватии в ночь на пятницу, 11 марта. Он зашел в воздушное пространство Хорватии с территории Венгрии, перед этим он пересек воздушное пространство Румынии, войдя в него со стороны Украины. На месте крушения обнаружено два парашюта. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж», который, как отметили в российском посольстве, не стоит на вооружении ВС РФ с советских времен.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в субботу на месте происшествия заявил, что падение БПЛА в Загребе стало отчетливой угрозой для всех стран-членов НАТО, напоминает РИА Новости. Президент Зоран Миланович ранее заявлял, что упавший беспилотник прилетел с территории Украины, в украинском посольстве инцидент не прокомментировали.