В Румынии рассказали о вошедшем в воздушное пространство беспилотнике с Украины

В воздушное пространство Румынии в ночь на 11 марта со стороны Украины вошел беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

«Система наблюдения за воздушным пространством Румынии зафиксировала в четверг, 10 марта, небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат (дрон), который находился в национальном воздушном пространстве в течение очень короткого периода времени», - говорится в сообщении.

Как отмечается, БПЛА вошел в воздушное пространство Румынии со стороны Украины около 23.23 (00.23 мск) и покинул его около 23.26 (00.26), уйдя в сторону Венгрии.

Ранее в зеленой зоне в одном из районов хорватской столицы Загреба упал беспилотник, из-за чего произошел взрыв. На месте обнаружено два парашюта. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж», который, как отметили в российском посольстве, не стоит на вооружении ВС РФ с советских времен. Президент Хорватии Зоран Миланович ранее заявил, что упавший беспилотник прилетел с территории Украины, в украинском посольстве инцидент не прокомментировали.