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В Румынии рассказали о вошедшем в воздушное пространство беспилотнике с Украины

Анна Касаткина
18:58 11.03.2022
БПЛА, прилетевший с Украины, ранее упал в одном из районов хорватской столицы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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В воздушное пространство Румынии в ночь на 11 марта со стороны Украины вошел беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

«Система наблюдения за воздушным пространством Румынии зафиксировала в четверг, 10 марта, небольшой воздушный объект, скорее всего, беспилотный летательный аппарат (дрон), который находился в национальном воздушном пространстве в течение очень короткого периода времени», - говорится в сообщении.

Как отмечается, БПЛА вошел в воздушное пространство Румынии со стороны Украины около 23.23 (00.23 мск) и покинул его около 23.26 (00.26), уйдя в сторону Венгрии.

Ранее в зеленой зоне в одном из районов хорватской столицы Загреба упал беспилотник, из-за чего произошел взрыв. На месте обнаружено два парашюта. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, это может быть БПЛА Ту-141 «Стриж», который, как отметили в российском посольстве, не стоит на вооружении ВС РФ с советских времен. Президент Хорватии Зоран Миланович ранее заявил, что упавший беспилотник прилетел с территории Украины, в украинском посольстве инцидент не прокомментировали.

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