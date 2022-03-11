Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был запущен с Украины

Анна Назайкина
14:34 11.03.2022
Он пролетал над Венгрией более 40 минут, а в хорватском воздушном пространстве пробыл менее семи минут, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
© Видео: YouTube, Ukraine 3D © Фото: YouTube, Ukraine 3D
Читайте нас на:

Потерпевший крушение в одном из районов окраины хорватского Загреба беспилотник запустили с территории Украины, однако в воздушное пространство Хорватии БПЛА попал из Венгрии. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил лидер республики Зоран Миланович.

«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает. В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», - сказал глава государства.

Хорватский президент также добавил, что на данный момент не удалось установить, какой это объект. Было отмечено, что данное происшествие является очень серьезным.

«Мы знаем, какой это объект. Он пролетел над Венгрией более 40 минут, а в хорватском воздушном пространстве он был менее семи минут. Это серьезный инцидент», - заявил Миланович.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети. На месте происшествия остались воронка и груда камней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:47 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало кадры марша российских десантников в Киевской области
15:01 В стране и мире
Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией
13:27 В стране и мире
Кремль: Шойгу, говоря об отправке добровольцев на Украину, имел в виду готовых помогать бесплатно
10:39 Армия
Видео
Брошенные «Джавелины» и кассетные снаряды: кадры обстановки в освобожденном Анадоле
12:39 Армия
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Популярное
Видео
Путин: СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успехов
Видео
«Как в кино»: спасшая раненых бойцов ВС РФ на Украине ординатор рассказала про обстрел санитарной машины
Видео
Нанесение удара беспилотником ВКС РФ по укрепленному опорному пункту украинских националистов попало на видео
Видео
Украинский военный признался, что бойцам ВСУ доплачивают за обстрелы мирных людей
Видео
Брошенный ВСУ на Донбассе резервист рассказал о неразберихе в украинской армии
Видео
В МО РФ представили факты, доказывающие отсутствие авиаудара по больнице в Мариуполе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.