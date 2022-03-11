В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был запущен с Украины

Потерпевший крушение в одном из районов окраины хорватского Загреба беспилотник запустили с территории Украины, однако в воздушное пространство Хорватии БПЛА попал из Венгрии. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил лидер республики Зоран Миланович.

«Факты будут установлены. Как это возможно, чтобы летательный аппарат старого образца провел более одного часа в небе над странами-членами НАТО, и никто этого не замечает. В расследовании участвуют военные службы. На данный момент дело обстоит так, что БПЛА прилетел с территории Украины и разбился в Загребе, когда закончилось топливо», - сказал глава государства.

Хорватский президент также добавил, что на данный момент не удалось установить, какой это объект. Было отмечено, что данное происшествие является очень серьезным.

«Мы знаем, какой это объект. Он пролетел над Венгрией более 40 минут, а в хорватском воздушном пространстве он был менее семи минут. Это серьезный инцидент», - заявил Миланович.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в ночь на пятницу в зеленой зоне в одном из районов Загреба. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети. На месте происшествия остались воронка и груда камней.