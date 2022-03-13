На Украине заявили о восстановлении энергоснабжения ЧАЭС

В украинском «Энергоатоме» заявили, что электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Специалисты НЭК Укрэнерго завершили ремонтные работы на линии 330 кВ Лес-ЧАЭС и возобновили электроснабжение Чернобыльской АЭС и Славутича», - говорится в заявлении.

Кроме того, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции. Это сообщение было также опубликовано в Telegram-канале главы украинского энергетического ведомства.

Ранее стало известно, что российские специалисты из «Росатома» оказывают помощь украинским коллегам на Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях. Эксплуатация осуществляется силами украинского персонала, группа российских специалистов оказывает консультативную помощь на объектах. В частности, представители «Росатома» оказывали содействие при решении вопроса восстановления энергоснабжения ЧАЭС и ЗАЭС.

Украинские националисты нанесли удар по питающим ЧАЭС подстанции и линиям электропередачи, об этом стало известно 8 марта. Соответствующую информацию озвучили в Министерстве обороны России. Заместитель министра обороны России Николай Панков подчеркнул, что данная ситуация подтверждает в очередной раз целенаправленный и провокационный характер действий националистов.