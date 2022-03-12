Росатом: специалисты из РФ консультируют персонал на Чернобыльской и Запорожской АЭС

Запорожская и Чернобыльская атомные электростанции в настоящий момент управляются украинским персоналом, помощь им оказывают специалисты из России. Об этом сообщили в «Росатоме».

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь», - рассказали в госкорпорации.

Было отмечено, что по ходу того, как оказывается техническая поддержка станциям, идет установление приоритетных потребностей АЭС для того, чтобы обеспечивать безопасную и исправную работу энергоблоков.

«В частности, при консультационном содействии российских специалистов сейчас осуществляется восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 февраля, Минобороны России сообщило, что Чернобыльская АЭС в ходе российской специальной операции на Украине перешла под контроль российских военнослужащих. При этом на станции остался работать персонал.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что совместные действия десантников ВС РФ и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.